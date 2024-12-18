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الكشف عن حقيقة وجود عملية عسكرية ضد الح وثيين - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة وجود عملية عسكرية ضد الح وثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة وجود عملية عسكرية ضد الح وثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - كلمتك/ خاص

كشف الصحفي البارز محمود العتمي حقيقة وجود عملية عسكرية ضد جماعة الحوثي.

وقال العتمي في تغريدة له على منصة اكس : ‏لا وجود لأي عملية عسكرية ضد الحوثيين في الوقت الحالي، والملف اليمني يراوح مكانه بين حرب باردة وسلام ساخن. 

واضاف أن الحراك السياسي لا يعني ابدا أن خارطة الطريق مع الحوثيين مطروحة على الطاولة للتوقيع، وحتى إن حدث ذلك فـ لاتزال "الطريق" طويلة ووعرة. 

مشيرا إلى أن هناك اندفاع أميركي كبير لتنفيذ عملية عسكرية لكن هذا الاندفاع يرتبط بالايام الاخيرة لإدارة بايدن التي ظهرت هشاشتها في التعامل الصارم مع الحوثيين منذ أكثر من عام من القرصنة والارهاب. 

لافتا أن تقديم إدارة ترامب ضمانات حقيقة قد يضمن عملية عسكرية، دون ذلك ستقتصر التحركات على إضعاف الحوثي واحتواءه، على غرار حزب الله. 

واختتم: على المدى القريب، لا يبدو أن لدى الأمريكيين والبريطانيين خططا لإنهاء دور الحوثي في المنطقة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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