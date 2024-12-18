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إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

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انخفاضات سعر الجنيه الذهب في اسبوع - أخبار كلمتك

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توصيات الزراعة بحملة "معاك في الغيط" لرعاية الماشية في الشتاء - أخبار كلمتك

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 19 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

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المبعوث الأممي يعلن عن الخيار الحاسم بشأن اليمن - أخبار كلمتك

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نادي قضاة اليمن يصدر بيان بشان منع القضاة من حرية الرأي و التعبير - أخبار كلمتك

نادي قضاة اليمن يصدر بيان بشان منع القضاة من حرية الرأي و التعبير - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور جديد للمعبقي برفقة هؤلاء بالعاصمة السعودية - أخبار كلمتك

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الأحد المقبل.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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إستمرار تدهور الريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

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إستمرار تدهور الريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

إستمرار تدهور الريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - كلمتك/ خاص

الأسعار في #صنعاء.
الدولار شراء 533,8 إلى 534 ريال
الدولار بيع 535 إلى 535,5 ريال
السعودي شراء 139,8 إلى 139,9 ريال
السعودي بيع 140 إلى 140,1 ريال

الأسعار في #عدن.
الدولار شراء 2048 إلى 2052 ريال
الدولار بيع 2059 إلى 2063 ريال
السعودي شراء 537 إلى 538 ريال
السعودي بيع 539 إلى 539,5 ريال

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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