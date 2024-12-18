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مشاهير العرب - وصلة رقص بالشماريخ.. جهاد أحمد تحتفل ببراءة زوجها عصام صاصا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وصلة رقص بالشماريخ.. جهاد أحمد تحتفل ببراءة زوجها عصام صاصا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصلة رقص بالشماريخ.. جهاد أحمد تحتفل ببراءة زوجها عصام صاصا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:47 مساءً - عبرت جهاد أحمد، زوجة مغني المهرجانات عصام صاصا عن فرحها ببراءة زوجها عصام صاصا من تهمة تزوير أوراق رسمية خلال احتفالات قامت بها.

ونشرت جهاد مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يُظهر أجواء احتفالية جمعت أصدقاء ومعجبي صاصا في الشارع، حيث رقصت وسط الشماريخ، معبّرة عن فرحتها الكبيرة بقرار المحكمة.

وجاء احتفالها بعد أن قررت محكمة جنوب القاهرة قبول استئناف عصام صاصا وشقيقه، مع تأييد حكم الحبس لمدة عام، لكنه مشمول بوقف التنفيذ، وهذا القرار أثار أجواء من البهجة في محيط المحكمة، حيث تعالت الزغاريد والهتافات من الأصدقاء والمحبين.

قضية عصام صاصا

ترجع جذور قضية عصام صاصا مطرب المهرجانات إلى اتهام النيابة العامة بالجيزة له بتزوير مستندات رسمية تتعلق بحادث دهس راح ضحيته أحد المواطنين، وخلال فترة حبسه، أطلق أغنية «شبعوا مني أنا يمكن أموت»، التي لاقت انتشارًا واسعًا عبر «يوتيوب»، ما جعل اسمه يتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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