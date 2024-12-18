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مشاهير العرب - بطولة كندة علوش.. نتفليكس تطرح فيلم «نزوح» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بطولة كندة علوش.. نتفليكس تطرح فيلم «نزوح» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة كندة علوش.. نتفليكس تطرح فيلم «نزوح» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:07 مساءً - تستعد منصة نتفلكيس لطرح فيلم «نزوح» بطولة النجمة كندة علوش، وذلك يوم 31 من ديسمبر الجاري.

أحداث فيلم نزوح

وتدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

فيلم نزوح

تفاصيل فيلم نزوح

فيلم نزوح، من تأليف وإخراج سؤدد كعدان، وتم تصويره في تركيا، ومن بطولة: كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وقامت بتصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وتتولي شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم. بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، وStar Collective.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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