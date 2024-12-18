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وزير الصحة يكشف مفاجأة بشأن أعداد المواليد في مصر كل 24 ساعة - أخبار كلمتك

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وزير الصحة يكشف مفاجأة بشأن أعداد المواليد في مصر كل 24 ساعة - أخبار كلمتك

وزير الصحة يكشف مفاجأة بشأن أعداد المواليد في مصر كل 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة: “كل 24 ساعة يتم زيادة عدد المواليد في مصر بحوالي 5585 طفلا”.

متوسط أعداد المواليد اليومي

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن متوسط أعداد المواليد اليومي في مصر يمثل ضغطا شديدا على الدولة في التطعيمات والرعاية الصحية وأيضا في توفير فرص عمل".

انخفاض متوسط المواليد لكل سيدة

وأوضح أن معدل الإنجاب الكلي كان في السنوات الماضية 5.3 طفل لكل سيدة، ووصلنا حاليا إلي 2.5 طفل لكل سيدة، وهذا مجهود كبير لوزارة الصحة والوزارات المعنية، ونستهدف خفض هذه النسبة. 
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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