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نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف - أخبار كلمتك

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نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف - أخبار كلمتك

نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:36 صباحاً - أصدر نقيب المحامين عبد الحليم علام بيانا تضمن ستة قرارات وذلك فيما يخص الأحداث الجارية بنقابة بني سويف الفرعية، وجاءت على النحو الآتي:

بيان نقيب المحامين

1- يتم تكليف محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف، للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات.

2- تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية.

3- استدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه باكر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

رابعا: تقرر تشكيل لجنة تضم كلا من:

1- محمود الداخلي - الأمين العام.

2- عبد المجيد هارون - أمين الصندوق.

3- عيسى أبو عيسى - الأمين العام المساعد.

وذلك لمراجعة كافة الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها.

5- دعوة هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل اليوم الأربعاء.

6- تكليف اللجنة المشكلة من النقابة العامة والنقابة الفرعية لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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