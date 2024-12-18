نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:36 صباحاً - أصدر نقيب المحامين عبد الحليم علام بيانا تضمن ستة قرارات وذلك فيما يخص الأحداث الجارية بنقابة بني سويف الفرعية، وجاءت على النحو الآتي:

بيان نقيب المحامين

1- يتم تكليف محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف، للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات.

2- تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية.

3- استدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه باكر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

رابعا: تقرر تشكيل لجنة تضم كلا من:

1- محمود الداخلي - الأمين العام.

2- عبد المجيد هارون - أمين الصندوق.

3- عيسى أبو عيسى - الأمين العام المساعد.

وذلك لمراجعة كافة الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها.

5- دعوة هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل اليوم الأربعاء.

6- تكليف اللجنة المشكلة من النقابة العامة والنقابة الفرعية لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.