نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:36 صباحاً - أصدر نقيب المحامين عبد الحليم علام بيانا تضمن ستة قرارات وذلك فيما يخص الأحداث الجارية بنقابة بني سويف الفرعية، وجاءت على النحو الآتي:
بيان نقيب المحامين
1- يتم تكليف محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف، للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات.
2- تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية.
3- استدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه باكر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
رابعا: تقرر تشكيل لجنة تضم كلا من:
1- محمود الداخلي - الأمين العام.
2- عبد المجيد هارون - أمين الصندوق.
3- عيسى أبو عيسى - الأمين العام المساعد.
وذلك لمراجعة كافة الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها.
5- دعوة هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل اليوم الأربعاء.
6- تكليف اللجنة المشكلة من النقابة العامة والنقابة الفرعية لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
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