التعليم تفتح باب التقديم للحصول على رخصة التدريس الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - رخصة التدريس الدولية.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للمعلمين الراغبين للحصول على رخصة التدريس الدولية، محددة رابط وطريقة التسجيل للحصول عليها.

رخصة التدريس الدولية

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم فتح باب التقديم للحصول على رخصة التدريس الدولية، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يخضع المشاركين لبرنامج تدريبي ضمن مشروع الشهادات الدولية المهنية للتدريس.

برنامج تدريبي للحصول على رخصة التدريس الدولية

وأشارت الوزارة، إلى أن البرنامج التدريبي للمتقدمين للحصول على رخصة التدريس الدولية، يمتد لمدة 6 شهور، وذلك بهدف تزويد المعلمين بالمهارات والكفاءات اللازمة لتعزيز جودة التدريس والتعلم.

تفاصيل البرنامج التدريبي

وأضافت الوزارة، أن البرنامج التدريبي، يجمع بين التدريب المباشر وبين التعليم الإلكتروني، ليوفر للمعلمين المتقدمين فرصة التطور المهني من أي مكان في العالم، كما أن البرنامج يمنح للمتقدمين المرونة لاتخاذ خطوة جديدة في مسيرتهم المهنية في مجال التدريس.

رابط التسجيل في البرنامج التدريبي

ويمكن للمعلمين الراغبين في الحصول على رخصة التدريس الدولية والتسجيل في البرنامج التدريبي، التسجيل من خلال زيارة الرابط التالي: رابط الاشتراك في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة التدريس المهنية.

رابط التسجيل لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

وفي إطار متصل، أتاحت وزارة التربية والتعليم، التسجيل لأداء الاختبارات والتدريبات للمعلمين والأخصائيين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2025، من خلال الضغط هـــنــــــــــــا.

الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

- بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة.

- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الدراسي «مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال + دبلوم عام في التربية».

- صورة من إيصال الدفع الإلكتروني.