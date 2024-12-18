جهاز جروس، المدرب البدني الجديد يصل إلى القاهرة استعدادا لبدء مهمته مع الزمالك - أخبار كلمتك

جهاز جروس، المدرب البدني الجديد يصل إلى القاهرة استعدادا لبدء مهمته مع الزمالك - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف - أخبار كلمتك

نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف مغزى رسالة بشار الأسد الأخيرة وموقف مصر من الجولاني - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف مغزى رسالة بشار الأسد الأخيرة وموقف مصر من الجولاني - أخبار كلمتك

الخارجية الأمريكية: مكافأة الـ ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات قائمة عن الجولاني - أخبار كلمتك

الخارجية الأمريكية: مكافأة الـ ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات قائمة عن الجولاني - أخبار كلمتك

اول توضيح بشان اندلاع حريق باكبر مول في صنعاء الليلة - أخبار كلمتك

اول توضيح بشان اندلاع حريق باكبر مول في صنعاء الليلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - بارد ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - بارد ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:36 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. تنش الأسبوع مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، على مستوى محافظات الجمهورية، ليتعرف المواطنين على مواعيد صلواتهم بتوقيت المحافظة التابعين لها.

مواقيت الصلاة اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواقيت الصلاة اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 40: 2 م

موعد صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 2:42 م

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:24 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 2:35 م

موعد صلاة المغرب 4:54 م

موعد صلاة العشاء 6:17 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:58 ص

وقت صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 2:32 م

وقت صلاة المغرب 4:52 م

وقت صلاة العشاء 6:12 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:00 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 44: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:22 م

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق