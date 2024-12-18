وظائف التضامن الاجتماعي.. التخصصات والشروط وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:31 صباحاً - وظائف التضامن الاجتماعي.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن التخصصات المطلوبة لـ شغل وظائف مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، إضاقة إلى الشروط المطلوبة وكيفية التقديم على هذه الوظائف.

وظائف التضامن الاجتماعي

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، كل التفاصيل المتعلقة بـ وظائف التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال السطور التالية:

تخصصات وظائف التضامن الاجتماعي

كشفت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والخدمة العامة، في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز التنمية المجتمعية والارتقاء بالخدمات العامة ذات الصلة بالمجتمع المحلي.

شروط التقديم على وظائف التضامن الاجتماعي

- أن يكون المتقدم قادرًا على وضع الخطط الاستراتيجية في مجالات التنمية المجتمعية والخدمة العامة.

- القدرة على متابعة الأنشطة والبرامج الميدانية الخاصة بالجمعيات والعمل مع الجهات التنفيذية للتأكد من فاعليتها.

- إدارة وتنفيذ المشروعات في مجال تنمية المرأة والمجتمع المحلي.

- العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية للمرأة.

- قدرة المتقدم على اعتماد الأعمال والموضوعات النهائية في مجالات التنمية المجتمعية وشئون المرأة والخدمة العامة.

- أن يكون المتقدم قد قضى مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة (أ) أو أن يكون قد أمضى مدة كلية لا تقل عن 17 عامًا في وظيفة مماثلة تتوافق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل المطلوب.

مهام وظيفة التضامن الاجتماعي

- التخطيط والتنسيق ومتابعة الأعمال الخاصة بتنمية المجتمعات المحلية.

- النهوض بأوضاع المرأة الاجتماعية والثقافية.

- متابعة الأنشطة في مجال الخدمة العامة.

- الإشراف على تنفيذ البرامج والمشروعات التي تساهم في تحسين أوضاع المجتمعات المحلية وتلبية احتياجاتها.

- ضمان فاعلية أنشطة الجمعيات المعنية.

- رسم السياسة العامة ووضع البرامج في مجالات تنمية المجتمعات المحلية، الخدمة العامة، والتأهيل.

- متابعة الأنشطة والتعليمات الخاصة بالجمعيات العاملة في مجال تنمية المجتمعات المحلية وتقييم فاعلية أعمالها.

- الإشراف على وضع الخطط والبرامج الخاصة بتنمية المرأة والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والثقافية.

- اعتماد الأعمال والمشروعات المتعلقة بتنمية المجتمعات المحلية، وشئون المرأة، والمعوقين، والموضوعات النهائية ذات الصلة.

أوراق التقديم على وظائف التضامن الاجتماعي

فيما يتعلق بالأوراق اللازمة للتقديم على وظائف التضامن الاجتماعي، فهي كالآتي:

- «أصل + 2 نسخة» من بيان الحالة الوظيفية.

- الإنجازات السابقة في مجال العمل.

- مقترحات تطوير الوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد في القرار رقم 95 لسنة 2017.

- القدرات العلمية والعملية للمتقدم.

- شهادة إلمام بمعرفة علوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

- عدد 6 صور شخصية.

كيفية التقديم على وظائف التضامن الاجتماعي

لمن يرغب في الحصول على وظائف التضامن الاجتماعي، تقديم الأوراق المطلوبة في المواعيد المحددة عبر القنوات الرسمية التي تحددها مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، على أن تكون جميع المستندات صحيحة ومكتملة، وتقدم إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية، وذلك في موعد أقصاه 12 يناير المقبل.