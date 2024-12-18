قبل انتهاء المهلة.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:47 مساءً - استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.. يبحث العديد من الطلاب عن رابط وخطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، وآخر موعد لتسجيل الاستمارة وتسليمها للمدرسة التابع لها.

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بها، مــن هــنـــــــــــا.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

1- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- اختيار الخدمات الإلكترونية.

3- الضغط على منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

4- يسجل الطالب الدخول على منصة Office365.

5- إدخال البريد الإلكتروني الموحد.

6- كتابة الرقم السري.

7- يراجع الطالب البيانات الظاهرة في الاستمارة والتأكد من صحتها.

8- تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

9- الضغط على تسجيل.

10- طباعة استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية.

المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، وهي:

- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

- طباعة اسم الطالب رباعي على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.