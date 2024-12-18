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الرياضة - 04:42 - وزير الصحة: حجم موازنات القطاع الصحي تضاعف 4 مرات في 10 سنوات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:42 - وزير الصحة: حجم موازنات القطاع الصحي تضاعف 4 مرات في 10 سنوات - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:42 - وزير الصحة: حجم موازنات القطاع الصحي تضاعف 4 مرات في 10 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن حجم موازنات القطاع الصحي تضاعف 4 مرات في حوالي 10 سنوات.

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نمتلك منظومة صحية مستقرة وتشهد تطورا ملحوظا، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل «مستقبل الرعاية الصحية في مصر».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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