الرياضة - 12:16 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:16 صباحاً - تستعرض لكم الأسبوع نيوز سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-12-2024 مقابل الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.72 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.73 جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و 50.73 جنيه و 50.73 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.73 جنيه 50.83 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.73 جنيه للشراء.

50.83 جنيه للبيع.

AD

سعر الدولار فى بنك مصر

50.73 جنيه للشراء.

50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.73 جنيه للشراء.

50.83 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.73 جنيه للشراء.

50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.73 جنيه للشراء.

50.83 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً

سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 استقرار سعر الدولار قبل قرار الفيدرالي الأمريكي

بسنت يوسف تزف بشرى للمصريين في 2025.. نهاية أزمة الدولار وبداية استقرار الأسعار