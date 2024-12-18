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الرياضة - 12:16 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:16 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:16 صباحاً - تستعرض لكم الأسبوع نيوز سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-12-2024 مقابل الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.72 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.73 جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و 50.73 جنيه و 50.73 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.73 جنيه 50.83 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.73 جنيه للشراء.

50.83 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر

50.73 جنيه للشراء.

50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.73 جنيه للشراء.

50.83 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.73 جنيه للشراء.

50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.73 جنيه للشراء.

50.83 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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