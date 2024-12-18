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الرياضة - 12:16 - بارد ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:16 - بارد ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - بارد ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:16 صباحاً - الطقس اليوم.. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الطقس اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا.

وتتوقع الهيئة، سقوط أمطار متوسطة، غدًا على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة تكون خفيفة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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