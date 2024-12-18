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فرمان جديد من رئيس لجنة الحكام بالجبلاية لتطوير مستوى قضاة الملاعب - أخبار كلمتك

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فرمان جديد من رئيس لجنة الحكام بالجبلاية لتطوير مستوى قضاة الملاعب - أخبار كلمتك

فرمان جديد من رئيس لجنة الحكام بالجبلاية لتطوير مستوى قضاة الملاعب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:10 صباحاً - لجنة الحكام، قرر وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة بعد اجتماع مع أعضاء لجنته، اليوم الثلاثاء، على إقامة محاضرات دورية للحكام من أجل شرح وتصويب الأخطاء التي يقع فيها قضاة الملاعب خلال المباريات في مسعى حثيث من قبل اللجنة للقضاء على هذه الأخطاء والحد من تكرارها. 

كما تهدف المحاضرات الدورية التي اعتمدها رئيس لجنة الحكام إلى تثقيف الحكام والارتقاء بمستواهم الفني، وذلك للحد من الأخطاء المتكررة في تطبيق قانون كرة القدم.

تعزيز ثقة الحكام وزيادة إلمامهم بتطبيق القانون

وتهدف هذه الخطوة أيضا إلى تعزيز قدرة الحكام على اتخاذ القرارات السليمة أثناء المباريات، لا سيما بعد وقوع أخطاء أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة وستتضمن الاجتماعات مناقشات حول مستجدات قوانين اللعبة، وتقديم تدريبات عملية تعتمد على محاكاة المواقف التحكيمية المعقدة.

 

خطة طويلة الأجل لتطوير مستوى الحكام

من جهته أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، أن هذه المحاضرات الدورية ستكون جزءًا من خطة طويلة الأمد لتطوير أداء الحكام وضمان تقديم مستوى تحكيمي يليق بالكرة المصرية. 

كما أشار إلى أن اللجنة ستتعاون مع خبراء تحكيم دوليين لتقديم ورش عمل متخصصة تسهم في تحقيق هذا الهدف.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاجتماعات في تقليل الأخطاء التحكيمية وتحسين الصورة العامة للمنظومة التحكيمية في مصر، مما ينعكس إيجابيًا على سير المسابقات المحلية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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