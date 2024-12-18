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كاتب كويتي يفجرها في وجه الزبيدي ويطالبه بالرحيل بعد هذه المدة - أخبار كلمتك

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كاتب كويتي يفجرها في وجه الزبيدي ويطالبه بالرحيل بعد هذه المدة - أخبار كلمتك

كاتب كويتي يفجرها في وجه الزبيدي ويطالبه بالرحيل بعد هذه المدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - كلمتك/ خاص

وجه الكاتب الكويتي أنور الرشيد رسالة مفتوحة إلى اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، طالبًا منه حسم ملف عودة دولة الجنوب في ظل مرور عشر سنوات على ما وصفه بـ"وعد الرجال للرجال"، مشيرًا إلى أن هذه الفترة كانت كافية لإثبات جدوى السياسات المتبعة أو فشلها.

وأكد الرشيد في رسالته أن الظروف الإقليمية الحالية توفر فرصة ذهبية يجب استثمارها لتحقيق تطلعات الشعب الجنوبي، داعيًا الزبيدي إلى اتخاذ خطوات حاسمة إما بإعلان عودة دولة الجنوب كأمر واقع أو مواجهة الشعب بالحقيقة والاعتذار عن عدم تحقيق هذا الهدف.

وأشار الكاتب إلى أن الرهان على دعم الأطراف الإقليمية والدولية كان مراهنة خاسرة أثبتتها السنوات الماضية، مؤكدًا أن القيادة الحالية فشلت في استغلال الفرص السياسية والإقليمية، مثل الأزمة السورية وحاجة المجتمع الدولي إلى تأمين ممرات التجارة في باب المندب.

وختم الرشيد رسالته بالدعوة إلى التحلي بالشجاعة السياسية، إما بتنفيذ الوعد الذي قُطع للشعب الجنوبي أو التنحي وإتاحة الفرصة لقيادة أخرى قادرة على تحقيق هذا الهدف التاريخي.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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