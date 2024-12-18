الكشف عن اخر مستجدات جريمة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

أحالت النيابة العامة في صنعاء الجندي معتز نجيب الصبري، أحد أفراد قوات النجدة، إلى القضاء العسكري بعد اتهامه بقتل ثلاثة من زملائه وإصابة اثنين آخرين.

وكان المتهم قد أطلق النار على مجموعة من أفراد قواته أثناء تأديتهم واجبهم في مديرية الثورة بأمانة العاصمة في 11 نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وإصابة اثنين بجروح.

وأكدت النيابة أن إحالة الجندي إلى القضاء العسكري تمت وفقاً للقانون، نظراً لأن جميع الأطراف المعنية عسكريين