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الكشف عن اخر مستجدات جريمة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن اخر مستجدات جريمة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن اخر مستجدات جريمة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

أحالت النيابة العامة في صنعاء الجندي معتز نجيب الصبري، أحد أفراد قوات النجدة، إلى القضاء العسكري بعد اتهامه بقتل ثلاثة من زملائه وإصابة اثنين آخرين.

وكان المتهم قد أطلق النار على مجموعة من أفراد قواته أثناء تأديتهم واجبهم في مديرية الثورة بأمانة العاصمة في 11 نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وإصابة اثنين بجروح.

وأكدت النيابة أن إحالة الجندي إلى القضاء العسكري تمت وفقاً للقانون، نظراً لأن جميع الأطراف المعنية عسكريين

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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الكشف عن اخر مستجدات جريمة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

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