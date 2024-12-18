بعد تعرضها لهجوم من الح وثيين .. هذا هو مصير السفينة الأمريكية (ترو كونفيدنس) - أخبار كلمتك

كشف تقرير غربي عن بيع سفينة أمريكية كخردة بعد تعرضها لهجوم عنيف من قبل مليشيا الحوثي

وقال موقع "تريد ويندز " أن السفينة الأمريكية " ترو كونفيدنس " التي استهدفتها مليشيا الحوثي في مارس الماضي، تم بيعها كخردة لإعادة تدويرها .

و نقل الموقع عن وسطاء شحن قولهم إن " السفينة التي كانت هدفاً لهجوم قاتل من قبل الحوثيين في وقت سابق من هذا العام تم بيعها لإعادة التدوير (كما هي) في الإمارات ".

موضحاً ان السفينة كانت واحدة من اثنتين من السفن المدرجة على أنها مخصصة للبيع لإعادة التدوير نقداً، بحسب تقارير المشترين التي نشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مشيرا الى ان السفينة التي تخلى عنها طاقمها تعرضت لأضرار بالغة، وتم سحب السفينة في نهاية المطاف إلى المياه الإقليمية لدولة الإمارات بواسطة قاطرة إنقاذ، حيث ظلت تقبع هناك منذ ذلك الحين.