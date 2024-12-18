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الحوثيين يعلنون امر غير مسبوق بشان خارطة السلام(تطور كبير) - أخبار كلمتك

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الحوثيين يعلنون امر غير مسبوق بشان خارطة السلام(تطور كبير) - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون امر غير مسبوق بشان خارطة السلام(تطور كبير) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:07 صباحاً - كلمتك/

أعلنت جماعة الحوثيين استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق لحل أزمة البلاد المستمرة منذُ نحو 10 سنوات.

جاء ذلك على لسان جمال عامر وزير الخارجية في حكومة الحوثيين خلال لقائه بصنعاء مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء محمد الغنام، والمستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي ديرك يان أومتزيغت، حسب وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها التابعة للجماعة.

وقال عامر إن"موقف صنعاء واضح ولا يحتمل أي لبس بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق، باعتباره المدخل لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن".

وأضاف "أي حديث عن أن خارطة الطريق مجمدة في الوقت الحالي، يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية على صنعاء لوقف عملية الدعم والاسناد لقطاع غزة، وهو مرفوض جملة وتفصيلاً كونه لا علاقة بين ملف السلام والتوقيع على خارطة الطريق وبين ملف التصعيد في البحر الأحمر، وأن أي ضغط بهذا الاتجاه ستأتي بنتائج عكسية".


وأشار إلى أن "البداية الصحيحة لمعالجة الملف الاقتصادي تتمثل في وضع محددات ومعايير متفق عليها لعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وحصر نقاط الخلاف والبدء من نقاط الالتقاء، بحيث تكون مخرجات عمل اللجنة المشتركة مُلبية لتطلعات الشعب اليمني".

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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