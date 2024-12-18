بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصور من الطفولة.. كيف تذكرت إيمي طلعت زكريا والدها في ذكرى رحيله؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصور من الطفولة.. كيف تذكرت إيمي طلعت زكريا والدها في ذكرى رحيله؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرض الحلقة الأخيرة.. صدقي صخر يروج لـ «رقم سري» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرض الحلقة الأخيرة.. صدقي صخر يروج لـ «رقم سري» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز الأفلام الفلسطينية المنافسة في الدورة الـ97 لجوائز الأوسكار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز الأفلام الفلسطينية المنافسة في الدورة الـ97 لجوائز الأوسكار - أخبار كلمتك

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد شركات روسية - أخبار كلمتك

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد شركات روسية - أخبار كلمتك

الشرع وهيئة تحرير الشام، أمريكا تكبل حكام سوريا الجدد بأصفاد قوائم الإرهاب - أخبار كلمتك

الشرع وهيئة تحرير الشام، أمريكا تكبل حكام سوريا الجدد بأصفاد قوائم الإرهاب - أخبار كلمتك

إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد إجراء عملية في الركبة.. تطورات حالة شيكو الصحية «صور» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد إجراء عملية في الركبة.. تطورات حالة شيكو الصحية «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد إجراء عملية في الركبة.. تطورات حالة شيكو الصحية «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:07 مساءً - أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ عن إصابة الفنان شيكو بوعكة صحية، الأمر الذي أثار حالة من القلق لدى قطاع كبير من محبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وتستعرض بوابة كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي تطورات الحالة الصحية لـشيكو، محاولة منها لطمأنة ومحبي الفنان الشاب، لاسيما في ظل ارتفاع مؤشرات البحث حول الحالة الصحية لـ شيكو، .

وكشف شيكو في تصريحات خاصة لـ كلمتك: أنه يعاني من جرح في إحدى القدمين، ولكنه بصحة جيدة في الوقت الحالي، بعد إجراء جراحي أدى إلى حصوله على 14 غرزة.

شيكو» يكشف لـ كلمتك تطورات حالته الصحية
شيكو

وكان المستشار تركي أل شيخ، كتب على حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «الحمد على سلامة الفنان الكبير شيكو والذي تعرض لإصابة شديدة في ركبته تطلبت تدخل جراحي يبدو أنه تعرض للحسد على الفيلم الذي مر عليه 2311 يوما دون تصوير ولم ير النور، أنا الآن بصدد دراسة ملفات محامين كبار للتقدم بطلب الوصاية عليه».

آخر أعمال شيكو

جدير بالذكر، أن آخر أعمال شيكو مسلسل «خالد نور وولده نور خالد» الذي عرض خلال موسم رمضان 2024 بالتعاون مع النجم كريم محمود عبد العزيز.

ودارت أحداث مسلسل خالد نور وولده نور خالد عن صدفة جمعت أب وابنه مع اختلافات كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه على إصلاح ذلك الأمر، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية خلال الـ15 حلقة.

الحالة الصحية لـ شيكو

أبرز المعلومات عن شيكو

- شيكو من النجوم البارزين على الساحة الفنية في الوقت الحالي، حيث بدأت مسيرته الفنية في أوائل الألفينات، من خلال الأفلام الساخرة التي قدمها في الجامعة.

- ولد هشام محمد، الشهير بـ شيكو في 4 يوليو عام 1980.

- كون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني، وقدموا أفلاماً سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم «رجال لا تعرف المستحيل».

اقرأ أيضاً
كسر في القدم.. «شيكو» يكشف لـ كلمتك تطورات حالته الصحية | صور

الغندور: زيزو ينتظر جلسة الحسم مع الزمالك.. وباتشيكو يرفض تقسيط الغرامة

وصلة رقص بالشماريخ.. جهاد أحمد تحتفل ببراءة زوجها عصام صاصا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

سوسن بدر والدة ريهام حجاج في " أثينا" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق