مشاهير العرب - بعد إجراء عملية في الركبة.. تطورات حالة شيكو الصحية «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:07 مساءً - أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ عن إصابة الفنان شيكو بوعكة صحية، الأمر الذي أثار حالة من القلق لدى قطاع كبير من محبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وتستعرض بوابة كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي تطورات الحالة الصحية لـشيكو، محاولة منها لطمأنة ومحبي الفنان الشاب، لاسيما في ظل ارتفاع مؤشرات البحث حول الحالة الصحية لـ شيكو، .

وكشف شيكو في تصريحات خاصة لـ كلمتك: أنه يعاني من جرح في إحدى القدمين، ولكنه بصحة جيدة في الوقت الحالي، بعد إجراء جراحي أدى إلى حصوله على 14 غرزة.

وكان المستشار تركي أل شيخ، كتب على حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «الحمد على سلامة الفنان الكبير شيكو والذي تعرض لإصابة شديدة في ركبته تطلبت تدخل جراحي يبدو أنه تعرض للحسد على الفيلم الذي مر عليه 2311 يوما دون تصوير ولم ير النور، أنا الآن بصدد دراسة ملفات محامين كبار للتقدم بطلب الوصاية عليه».

آخر أعمال شيكو

جدير بالذكر، أن آخر أعمال شيكو مسلسل «خالد نور وولده نور خالد» الذي عرض خلال موسم رمضان 2024 بالتعاون مع النجم كريم محمود عبد العزيز.

ودارت أحداث مسلسل خالد نور وولده نور خالد عن صدفة جمعت أب وابنه مع اختلافات كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه على إصلاح ذلك الأمر، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية خلال الـ15 حلقة.

أبرز المعلومات عن شيكو

- شيكو من النجوم البارزين على الساحة الفنية في الوقت الحالي، حيث بدأت مسيرته الفنية في أوائل الألفينات، من خلال الأفلام الساخرة التي قدمها في الجامعة.

- ولد هشام محمد، الشهير بـ شيكو في 4 يوليو عام 1980.

- كون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني، وقدموا أفلاماً سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم «رجال لا تعرف المستحيل».