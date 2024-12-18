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الرياضة - 04:42 - سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:42 - سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:42 - سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - سعر الدولار اليوم.. ارتفع سعر الدور أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري نحو 50.80 جنيه للشراء، 50.90جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

تستعرض كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي صباح اليوم نحو 50.80 جنيه للشراء، 50.90جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عند 50.80 جنيه للشراء، 50.90جنيه للبيع.

الدولار.. الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم نحو 50.86 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم نحو 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار يتخطى الـ 50 جنيها
سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.81 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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