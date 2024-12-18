الرياضة - 12:16 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:16 صباحاً - سعر الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر تداولا ومبيعا في مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 ديسمبر 2024، نحو 3790 جنيها للبيع و3770 جنيها للشراء بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4331.5 جنيهًا للبيع 4308.5 جنيه للشراء.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب في الأسواق خلال التعاملات الصباحية، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب عيار 24

-4331.5 جنيهًا للبيع.

-4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3970.5 جنيهًا للبيع.

- 3949.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

-3790 جنيهًا للبيع.

- 3770 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3248.5 جنيهًا للبيع.

- 3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- 2526.75 جنيهًا للبيع.

-2513.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2165.75 جنيهًا للبيع.

- 2154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

-1624.25 جنيهًا للبيع.

- 1615.75 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 2644.25 دولار للبيع.

- 2643.98 دولار للشراء.