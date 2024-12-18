شيكو يخضع لعملية جراحية دقيقة، وتركي آل الشيخ: اتحسد بسبب تعاونه مع هيئة الترفيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:54 مساءً - يعيش الفنان الكوميدي “شيكو” حالة من الألم عقب إصابته بجرح عميق فى ركبته أثر على حالته الصحية جعلته يلجأ لتدخل جراحي دقيق لمعاودة نشاطه الفني.

وظهر شيكو أمس الثلاثاء بعزاء الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي متأثرًا ومتعكزًا فى المشي عقب جراحته بـ 14 غرزة فى ركبته.

وكان من المفترض وبحسب أجندة شيكو الفنية أنه كان سيعيش حالة من النشاط الفني الكبير، فيبدأ خلال الأسابيع المقبلة تصوير ثلاثة أعمال جديدة مقرر عرضها بشاشات السينما والفيديو.

أفلام بتوقيع الرياض

وسيتم بدأ تصوير فيلمي “تافه جدًا” و“البغبغان” اللذين يأتيان بتوقيع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية نظرًا لضخامة إنتاجهم ونسخ الجرافيك الحديثة.

وعلق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إصابة الفنان شيكو فور إعلانه.

و نشر “تركي” قبل ساعات صورة لـ شيكو، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، معلقًا عليها بقوله:"الحمدلله على سلامة الفنان الكبير شيكو والذي تعرض لإصابة شديدة في ركبته تطلبت تدخل جراحي يبدو أنه تعرض للحسد على الفيلم الذي مر ألفين وثلاثمائة وإحدى عشر يومًا ٢٣١١ بدون تصوير ولم ير النور حتى الآن.. أنا الآن بصدد دراسة ملفات محامين كبار للتقدم بطلب الوصاية عليه".

موسم خامس من اللعبة

كما كان من المفترض أن يبدأ شيكو تصوير الموسم الخامس من مسلسل الكوميديا الشهير “اللعبة” الذي يتقاسم بطولته مع النجم هشام ماجد، عبر منصة شاهد الرقمية.. فمنذ أشهر روجت منصة شاهد vip للموسم الخامس من مسلسل اللعبة حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة لكلاكيت يحمل إشارة لتصوير الجزء الجديد وصناعة وأرفق الحساب الرسمي للمنصة تعليق “اللعبة راجعة بموسم جديد.

والمسلسل يأتي من بطولة: الفنان هشام ماجد، الفنان شيكو، الفنان أحمد فتحي، الفنان محمد ثروت، الفنانة مي كساب، الفنانة ميرنا جميل، الفنان سامي مغاوري، والفنانة عارفة عبد الرسول، ومن إخراج معتز التوني.

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