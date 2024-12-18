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التنمية الثقافية تحتفل برأس السنة وأعياد الكريسماس بـ3 حفلات فنية متنوعة - أخبار كلمتك

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التنمية الثقافية تحتفل برأس السنة وأعياد الكريسماس بـ3 حفلات فنية متنوعة - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية تحتفل برأس السنة وأعياد الكريسماس بـ3 حفلات فنية متنوعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:21 مساءً - ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، 3 حفلات فنية احتفالًا برأس السنة وأعياد الكريسماس، وذلك بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

ويقام حفل فرقة “رسالة سلام” الذي يقدمه الفنان الكبير انتصار عبد الفتاح في الثامنة مساء الخميس (26 ديسمبر)، مجانًا كهدية من صندوق التنمية الثقافية للجمهور، بمناسبة بداية التعاون المشترك مع قطاع الفنون التشكيلية.

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كورال رسالة سلام أسسه "عبد الفتاح" عام 2008 كجزء من مشروعه الذي  يهدف إلى تعزيز التسامح والتقارب بين الثقافات من خلال الموسيقى الروحية والإنشاد، تقدم الفرقة عروضًا فنية مميزة تجمع بين فرق الإنشاد الصوفي، الترانيم الكنسية "أكلابيلا"، والتراتيل القبطية، في أداء يعكس التناغم الثقافي المصري.

حفل الفنان إيهاب عز الدين وفرقته

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كما يقدم الفنان إيهاب عز الدين وفرقته، ثاني احتفالات رأس السنة الجديدة بالحفل الذي يُقام في السابعة مساء الجمعة 27 ديسمبر.

ويقدم عازف البيانو والمؤلف الموسيقي إيهاب عز الدين بمشاركة مجموعة من الفنانين: المطرب تامر  كارلوس، والمغنية البرازيلية كلوديا، والمطربة هنا، ومحمد بيدق مزيجًا من الأغنيات العربية والأجنبية بعدة لغات، بالإضافة إلى مقطوعات موسيقية عالمية. يُعد "إيهاب عز الدين" من أبرز الموسيقيين المصريين، وله تاريخ حافل بالحفلات داخل وخارج مصر، بما في ذلك إحياء عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

حفل فرقة شوية فن

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الحفل الثالث ضمن احتفالية وزارة الثقافة تقدمه فرقة شوية فن، والتي تُختتم الاحتفالات مساء السبت (28 ديسمبر) في السابعة مساء.

ويقدم الفنان جو وفرقته أعمال ذات طابع اجتماعي وحماسي، بالإضافة إلى أغاني وموسيقى التراث والفلكلور الشرقي بتوزيع موسيقي حديث.. تستخدم الفرقة مزيجًا من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية لتقديم عروض تجمع بين الأصالة والحداثة.

وتهدف الحفلات إلى نشر البهجة بالاحتفاء بالعام الجديد، وتعزيزًا لقيم التسامح والتنوع الثقافي، ضمن أنشطة وزارة الثقافة لدعم الفنون وإثراء الحياة الثقافية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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