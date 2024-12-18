مشاهير العرب - موعد وقنوات عرض مسلسل «إقامة جبرية» لـ هنا الزاهد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:02 مساءً - مسلسل إقامة جبرية.. بدأ العد التنازلي لانطلاقة مسلسل إقامة جبرية من بطولة هنا الزاهد، حيث يعرض عبر منصة watch it الرقمية في الفترة المقبلة، وهو المسلسل الذي يترقبه قطاع كبير من الجمهور خاصة بعد طرح البوسترات التشويقية التي لفتت أنظار المتابعين، ولهذا تستعرض كلمتك للقرا والمتابعين مواعيد عرض مسلسل «إقامة جبرية».

مواعيد عرض مسلسل إقامة جبرية لـ هنا الزاهد

يبدأ الجمهور في متابعة الحلقة الأولى من مسلسل «إقامة جبرية» بداية من 8 يناير، حيث من المقرر أن تعرض حلقتين أسبوعيا كل أربعاء.

قصة مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

وتجسد هنا الزاهد، دور طبيبة صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويأتي مسلسل إقامة جبرية من بطولة كلا من: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، ومحمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، ومن إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أحمد عادل.