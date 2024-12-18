مشاهير العرب - زوجة محمد رحيم توجه رسالة قبل حفل تكريمه في الأوبرا «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:42 مساءً - أعربت مدربة الأسود، أنوسة كوتة، عن سعادتها بحرص الدولة على تكريم زوجها الراحل محمد رحيم، اليوم الأربعاء، والذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي، عن عمر ناهز 44 عاما.

وقالت أنوسة كوتة، عبر حسابها على «فيسبوك»: «طاقة من الحب، كله هيشوفها في حب محمد رحيم»، مضيفة: «أولا حابة أشكر نجوم ونجمات الحفل.. محمد ثروت ولطيفة وتامر حسني وإيهاب توفيق ومحمد محي وهيثم شاكر وسومة وشذى.. أنا مشفتش حب زي كده والعبقري والفنان مصطفى حلمي».

وتابعت: «طبعا هتشوفوا مفاجأة الحفل.. بنتي الصغيرة ماس رحيم.. شكرا لكل واحد تعب ووافق وبذل مجهود لظهور الحفلة بالشكل اللي يليق بمصر ونجوم مصر».

وفاة محمد رحيم

وتوفي الملحن محمد رحيم، في 23 نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

محمد رحيم يطمئن جمهوره على حالته الصحية

وقبل وفاته، تعرض محمد رحيم لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى، لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب، وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى، وطمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «بطمنكم علي والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة.

آخر كلمات الشاعر محمد رحيم

وأعلن الشاعر محمد رحيم، اعتزاله، ولكن بعد ذلك تراجع عن قراره في الاعتزال، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وقال: «أنا مش هقولكم غير إني بكيت بالدموع من كتر الإحساس اللي في الرسائل اللي بعتوهالي وهتشوفوا ده بعينكم في ندوة، خلاص يا جماعة أنا هرجع تاني علشان خاطركم إنتوا بس يا أعظم جمهور وعائلة في العالم وربنا ميحرمناش من بعض بعض أبدًا».