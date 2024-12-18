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مشاهير العرب - زوجة محمد رحيم توجه رسالة قبل حفل تكريمه في الأوبرا «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - زوجة محمد رحيم توجه رسالة قبل حفل تكريمه في الأوبرا «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زوجة محمد رحيم توجه رسالة قبل حفل تكريمه في الأوبرا «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:42 مساءً - أعربت مدربة الأسود، أنوسة كوتة، عن سعادتها بحرص الدولة على تكريم زوجها الراحل محمد رحيم، اليوم الأربعاء، والذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي، عن عمر ناهز 44 عاما.

وقالت أنوسة كوتة، عبر حسابها على «فيسبوك»: «طاقة من الحب، كله هيشوفها في حب محمد رحيم»، مضيفة: «أولا حابة أشكر نجوم ونجمات الحفل.. محمد ثروت ولطيفة وتامر حسني وإيهاب توفيق ومحمد محي وهيثم شاكر وسومة وشذى.. أنا مشفتش حب زي كده والعبقري والفنان مصطفى حلمي».

أنوسة كوتة

وتابعت: «طبعا هتشوفوا مفاجأة الحفل.. بنتي الصغيرة ماس رحيم.. شكرا لكل واحد تعب ووافق وبذل مجهود لظهور الحفلة بالشكل اللي يليق بمصر ونجوم مصر».

وفاة محمد رحيم

وتوفي الملحن محمد رحيم، في 23 نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وفاة محمد رحيم

محمد رحيم يطمئن جمهوره على حالته الصحية

وقبل وفاته، تعرض محمد رحيم لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى، لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب، وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى، وطمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «بطمنكم علي والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة.

آخر كلمات الشاعر محمد رحيم

وأعلن الشاعر محمد رحيم، اعتزاله، ولكن بعد ذلك تراجع عن قراره في الاعتزال، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وقال: «أنا مش هقولكم غير إني بكيت بالدموع من كتر الإحساس اللي في الرسائل اللي بعتوهالي وهتشوفوا ده بعينكم في ندوة، خلاص يا جماعة أنا هرجع تاني علشان خاطركم إنتوا بس يا أعظم جمهور وعائلة في العالم وربنا ميحرمناش من بعض بعض أبدًا».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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