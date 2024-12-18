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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. وليد فواز ينضم لـ «شهادة معاملة أطفال» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. وليد فواز ينضم لـ «شهادة معاملة أطفال» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. وليد فواز ينضم لـ «شهادة معاملة أطفال» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - انضم الفنان وليد فواز، لفريق عمل مسلسل «شهادة معاملة أطفال» بطولة النجم محمد هنيدي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وكان محمد هنيدي، بدأ تصوير أولى مشاهد العمل، خلال الأيام الماضية، تمهيدا لعرض في موسم رمضان 2025.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

وظهر محمد هنيدي، في صور كواليس مسلسل شهادة معاملة أطفال، جالسًا على كرسي متحرك برفقة النجمة نهى عابدين، التي كانت ترتدي بالطو أبيض ونظارة طبية، مما يوحي بأن المشهد يجري داخل حديقة مستشفى.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

وفي صور أخرى، ظهر محمد هنيدي، يراجع السيناريو مع المخرج وائل فرج، كما ظهر إلى جانب زملائه في العمل، من بينهم سما إبراهيم وصبري فواز.

أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال

وتوقع الجمهور، أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال، من المتوقع أن يحمل الطابع الكوميدي، ويشهد أحداث مليئة بالضحك، مثلما اعتاد الجمهور رؤية هنيدي في الإطار الكوميدي الاجتماعي.

ويعد مسلسل شهادة معاملة أطفال، من بطولة محمد هنيدي، وسما إبراهيم، وصبري فواز، نهي عابدين، ومن تأليف محمد سلمان عبد الملك، إخراج وائل فرج.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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