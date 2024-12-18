الكشف عن حقيقة وجود عملية عسكرية ضد الح وثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة وجود عملية عسكرية ضد الح وثيين - أخبار كلمتك

بعد تعرضها لهجوم من الح وثيين .. هذا هو مصير السفينة الأمريكية (ترو كونفيدنس) - أخبار كلمتك

بعد تعرضها لهجوم من الح وثيين .. هذا هو مصير السفينة الأمريكية (ترو كونفيدنس) - أخبار كلمتك

بلدي وأبيض، تراجع جديد في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

بلدي وأبيض، تراجع جديد في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الصغرى هتوصل لـ 6، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

الصغرى هتوصل لـ 6، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

المنشاوي للمصحف المجود والسهرة مع رفعت، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

المنشاوي للمصحف المجود والسهرة مع رفعت، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة بهيئة الثروة المعدنية - أخبار كلمتك

وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة بهيئة الثروة المعدنية - أخبار كلمتك

إرتفاع أسعار الأسماك مجددا في مدينة عدن - أخبار كلمتك

إرتفاع أسعار الأسماك مجددا في مدينة عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - بكام النهاردة؟.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - بكام النهاردة؟.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

بريطانيا تفرض عقوبات على 20 ناقلة نفط روسية - أخبار كلمتك

بريطانيا تفرض عقوبات على 20 ناقلة نفط روسية - أخبار كلمتك

إستعدادات كبرى لافتتاح هذا الأمر في عدن بعد قليل - أخبار كلمتك

إستعدادات كبرى لافتتاح هذا الأمر في عدن بعد قليل - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

المنشاوي للمصحف المجود والسهرة مع رفعت، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:10 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء 16 جمادى الآخرة الموافق 18 ديسمبر 2024، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الشعراء 30ق.

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  محمد الصيفى وما تيسرمن سورة الكهف  15 ق.

45: 10(ص) تلاوة للشيخ  عباس مصطفى عزب  وما تيسر من سورة الرعد  15ق.

05: 11(ص) تلاوة للشيخ  حلمى الجمل  وما تيسر من سورة  التحريم  15ق.

51: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الحميد الباسوسى وما تيسرمن سورتى العنكبوت – الروم  30ق.

11: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبد الله عزب وما تيسر من سورة  الحجرات 15ق.

31: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدي الزامل وما تيسر من سورة الزمر 15ق.

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ إبراهيم سلامة 5ق الساعة 14:44


مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوى من سورتى ص- الزمر   29ق.

16:25 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة الحج  15ق.

17:01 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد العزيز عكاشة وما تيسر من سورة البقرة  30ق

18:01 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة المائدة 15ق.


18:26( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة  غافر  30ق.

19:41 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبدالصمد وما تيسر من سورتى القمر والرحمن  22ق.

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة  القصص  30 ق.

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف  42 ق.

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد الليثى وما تيسر من قصار السور 44 ق.

01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الشافى النادى وما تيسر من سورة الإسراء 15ق.

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان  وما تيسر من سورة الأنعام  15ق.

03:47 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق