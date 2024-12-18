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مشاهير العرب - «watch it» تعلن الموعد النهائي لعرض مسلسل «إقامة جبرية» لـ صابرين - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «watch it» تعلن الموعد النهائي لعرض مسلسل «إقامة جبرية» لـ صابرين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تعلن الموعد النهائي لعرض مسلسل «إقامة جبرية» لـ صابرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:16 مساءً - كشفت منصة watch it، عن موعد طرح مسلسل «إقامة جبرية» بطولة النجمة صابرين، عبر شاشتها.

وشاركت watch it، البوستر الرسمي للعمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليه: «إقامة جبرية، 8 يناير».

قصة مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات،

كما تقوم هنا الزاهد بدور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية بطولة كل من هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، ومحمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، ومن من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أحمد عادل..

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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مشاهير العرب - «watch it» تعلن الموعد النهائي لعرض مسلسل «إقامة جبرية» لـ صابرين - أخبار كلمتك

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