رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ إبداع 13 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:33 مساءً - أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ إبداع 13 بالجامعة ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن مبادرة «مُهدَرٌ مُزهِر» فازت بالمركز الأول بمشاركة الطلاب محمود خالد عبد العزيز عبد اللطيف كلية الهندسة الفرقة الرابعة، ومريم هاني بديع، رمزي كلية العلوم الفرقة الرابعة، وهشام حمدي سعد أبو سعدة، كلية الذكاء الاصطناعي الفرقة الثانية، وعبد الغني ضياء عبد الغني إبراهيم، كلية الهندسة الفرقة الأولى، ومريم عادل محمد حنبل، كلية الزراعة الفرقة الرابعة، وجاءت في المركز الثاني مبادرة «اعرف بلدك وخاف عليها» بمشاركة الطلاب خلود صلاح طه آدم، كلية الحقوق الفرقة الرابعة، وشهد عصام عبد العزيز، كلية الصيدلة الفرقة الرابعة، وأسماء رفعت، كمال كلية الطب البيطري الفرقة الثانية، وحنين السيد الصياد، كلية التربية النوعية الفرقة الثانية، كما جاءت في المركز الثالث مبادرة «جسر» بمشاركة الطلاب خلود صلاح طه آدم، كلية الحقوق الفرقة الرابعة، وشهد عصام عبد العزيز، كلية الصيدلة الفرقة الرابعة، وأسماء رفعت كمال، كلية الطب البيطري الفرقة الثانية، وحنين السيد الصياد كلية التربية النوعية الفرقة الثانية.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه يشترط أن تكون المبادرة نابعة من احتياجات المجتمع المحلى وذات عائد على المجتمع والبيئة، بشكل يتماشى مع اتجاهات رؤية واستراتيجية مصر 2030، بما يضمن تقديم حلول قابلة للتطبيق لإحدى القضايا أو المشكلات التي تواجه المجتمع، كما يسمح بقبول المبادرات الناشئة التي قدمت خطوات أولية في سبيل تحقيق المبادرة المقدمة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المبادرات المجتمعية تعتبر أساسًا في تعزيز المشاركة الاجتماعية، وذلك لأنها تساعد على رفع الوعي بأهمية المشاركة في القضايا الاجتماعية وتشجيع الناس على المشاركة والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المجتمع، كما تعتبر المبادرات المجتمعية أيضًا وسيلة لتوفير المنصات والفرص التي تتيح للأفراد والمجموعات التواصل والتعاون مع بعضهم البعض، وتمكينهم من إثراء الحوار والنقاش في القضايا الاجتماعية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تقديم عدد من المبادرات من طلبة كليات الجامعة وتم تقييمها بناء على المعايير الفنية لتقييم فكرة المبادرة المقترحة ومنها: المعايير الفنية لتحكيم فكره المبادرة، تميز المبادرة وحداثتها، قابلية المبادرة للتقييم والتحقق، مكانة العمل التطوعي للمبادرة، مردود المبادرة في معالجة المشكلات المجتمعية، مهارات العرض والتقديم بالمبادرة.