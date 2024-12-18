أمل عمارة: المرأة تحقق تقدما ملحوظا في هيئة قضايا الدولة بنسبة 21.5% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:02 مساءً - قالت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن المرأة نالت حظا وفيرا من التعيينات في هيئة قضايا الدولة، التى تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر، لتصل نسبة السيدات فيها الى حوالي 21.5% باجمالي 1289 عام 2024.

جاء ذلك خلال مشاركتها، فى افتتاح البرنامج التدريبى التفاعلي الرابع الذى نظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة، لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة حول" مهارات التواصل والقيادة حول مناهضة العنف ضد المرأة"، بحضور المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حسام صادق نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي والقائم بأعمال مساعد وزير لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل.

ووجهت المستشارة أمل عمار الشكر والتقدير للمستشار عدنان فنجرى وزير العدل لدعمه ومساندته قضايا المرأة من خلال عدد كبير من الانجازات حققتها وزارة العدل فى عهده ومن قبله وزير العدل المستشار عمر مروان وخروج حزمة من التشريعات والقوانين تصب فى مصلحة المرأة وتأتى تماشيا مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة للمرأة وتمكينها من جميع حقوقها على كافة الاصعدة فضلًا عن شغلها كافة المناصب فى الهيئات والجهات القضاية واعلى المناصب القيادية بها.

كما وجهت الشكر والتقدير للمستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، متمنية أن تشهد الهيئة في عهدكم مزيد من التمكين وتولى المرأة المزيد من المناصب القيادية العليا.

واعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها لوجودها اليوم بعد تعيينها كرئيسة للمجلس القومى للمرأة، مؤكدة فخرها بما حققته المرأة المصرية فى مجال القضاء حيث رسخت أقدامها بقوة فى كافة ميادين العمل القضائى فضلا عن تعيينها بالنيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021 ليصبح هذا العهد هو بحق العهد الذهبى للمرأة القاضية.

وقالت "سيكون الاحتفال فى مارس القادم باليوبيل الفضى للمجلس القومى للمرأة منذ نشأته عام 2000 شهادة لأول دفعة تعين من أول السلم القضائى فى النيابة العامة ومجلس الدولة المصري، حلم تحقق بعد أكثر من 70 عاما من النضال للحركة النسائية"، موجهة الشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء المجالس القضائية ولرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وثمنت رئيسة المجلس هذا التعاون المثمر والبناء بين المجلس ووزارة العدل وهيئة قضايا الدولة فى تنظيم هذه التدريبات التفاعلية المهمة، والتى تأتي ضمن فعاليات حملة ال16 يوما من الأنشطة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.

واكدت أن تلك القضية توليها الدولة المصرية والمجلس القومى للمرأة اهتمامًا كبيرًا، فحماية المرأة من العنف بأشكاله تعد حقًا دستوريا نصت عليه المادة (11) من الدستور بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والذي ترجم الى عدد من الاستراتيجيات الوطنية التي تعد خارطة طريق للدولة المصرية تلتزم به كافة مؤسساتها.

ونوهت الى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 و الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 -2020 والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

وأوضحت أنه ولأول مرة فى مصر يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف" والتى تعد مقر مـجـمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية فى مكانٍ واحدٍ وذلك تسهيلاً للإجراءاتِ المتبعة.

ونوهت رئيسة المجلس الى أن تدريب اليوم يستهدف امداد عضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة بأكبر قدر من المعلومات والبيانات حول أهم الخطوات الوطنية التى تمت فى ملف تمكين المرأة وأهم الانجازات والمكتسبات التى حصلت عليها فى الفترة الأخيرة وجميع الأمور المتعلقة بأهم القضايا لحماية المرأة من العنف.

واعربت المستشارة أمل عمار عن تطلعها نحو المزيد من التعاون والدعم نحو تمكين المرأة فى هيئة قضايا الدولة الى أن تصل الى جميع مواقع صنع القرار وليستمر هذا المشهد الذى نفتخر به من تمكين للمرأة المصرية.

وشهدت الفاعليات اهداء المستشار عبد الرازق شعيب درع هيئة قضايا الدولة الى المستشارة أمل عمار تقديرا لجهود المجلس فى ملف تمكين المرأة، كما أهدت المستشارة أمل عمار درع المجلس القومى للمرأة الى المستشار عبد الرازق شعيب تقديرا لجهود الهيئة فى ملف تمكين المرأة.