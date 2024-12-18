السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:33 مساءً - كشفت هيئة السكة الحديد عن إجراء بعض التعديلات في ترکیب بعض القطارات على خط «القاهرة- أسوان» والعكس من قطارات روسي عادية إلى قطارات روسي مكيف.

وشملت تعديلات تركيب بعض القطارات على خط «القاهرة- الأقصر» والعكس عدد قطارين، قطار رقم 160، وقطار رقم 159، «القاهرة-أسوان» والعكس، وفقا لبيان لها اليوم.

وتضمن تعديل تركيب قطار رقم 160، وقطار رقم 159علي خط «القاهرة- الأقصر» كما يلي:

- اعتبارا من 24 ديسمبر 2024 يتم تعديل تركيب قطار رقم 160 على خط «القاهرة / الأقصر» وقطار رقم 159 على خط «الأقصر / القاهرة» من عربات روسي تهويه ديناميكية إلى عربات روسي مكيفة درجة ثالثة.

مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس وخط بشتيل / كفر داوود / السادات والعكس بعربات تحيا مصر.

خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس:

- تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 09:30

- تشغيل قطار 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00

- تشغيل قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 14:30

- تشغيل قطار 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00

خط بشتيل / كفر داوود / السادات والعكس

- تشغيل قطار 787 بشتيل / السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10 يصل محطة السادات الساعة 07:50 ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية

- تشغيل قطار 788 السادات / بشتيل يقوم من محطة السادات الساعة 15:55 ويصل محطة بشتيل الساعة 18:30 ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية