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السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان - أخبار كلمتك

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السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان - أخبار كلمتك

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:33 مساءً - كشفت هيئة السكة الحديد عن إجراء بعض التعديلات في ترکیب بعض القطارات على خط «القاهرة- أسوان» والعكس من قطارات روسي عادية إلى قطارات روسي مكيف.

وشملت تعديلات تركيب بعض القطارات على خط «القاهرة- الأقصر» والعكس عدد قطارين، قطار رقم 160، وقطار رقم 159، «القاهرة-أسوان» والعكس، وفقا لبيان لها اليوم.

وتضمن تعديل تركيب قطار رقم 160، وقطار رقم 159علي خط «القاهرة- الأقصر» كما يلي:

- اعتبارا من 24 ديسمبر 2024 يتم تعديل تركيب قطار رقم 160 على خط «القاهرة / الأقصر» وقطار رقم 159 على خط «الأقصر / القاهرة» من عربات روسي تهويه ديناميكية إلى عربات روسي مكيفة درجة ثالثة.

تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان

مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس وخط بشتيل / كفر داوود / السادات والعكس بعربات تحيا مصر.

تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان

خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس:

- تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 09:30

- تشغيل قطار 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00

- تشغيل قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 14:30

- تشغيل قطار 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00

خط بشتيل / كفر داوود / السادات والعكس

- تشغيل قطار 787 بشتيل / السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10 يصل محطة السادات الساعة 07:50 ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية

- تشغيل قطار 788 السادات / بشتيل يقوم من محطة السادات الساعة 15:55 ويصل محطة بشتيل الساعة 18:30 ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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