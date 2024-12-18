1.5 مليون سؤال بانتظار إجابة بوتين غدًا الخميس - أخبار كلمتك

1.5 مليون سؤال بانتظار إجابة بوتين غدًا الخميس - أخبار كلمتك

درجات الحرارة أقل من معدلاتها، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال شتاء 2024 - أخبار كلمتك

درجات الحرارة أقل من معدلاتها، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال شتاء 2024 - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث تصوير جوي لتنفيذ مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث تصوير جوي لتنفيذ مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة وسيول بمطروح غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة وسيول بمطروح غدا - أخبار كلمتك

تعيين رئيس جديد ونائب وهذه مهمة نجل عيدروس وشخصيات أخرى - أخبار كلمتك

تعيين رئيس جديد ونائب وهذه مهمة نجل عيدروس وشخصيات أخرى - أخبار كلمتك

النائب علاء عابد: مصر تقدم نموذجا يحتذى به في استقبال اللاجئين وتوفير حياة كريمة - أخبار كلمتك

النائب علاء عابد: مصر تقدم نموذجا يحتذى به في استقبال اللاجئين وتوفير حياة كريمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 ديسمبر.. إليسا تحتفل بليلة رأس السنة في لبنان «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 ديسمبر.. إليسا تحتفل بليلة رأس السنة في لبنان «فيديو» - أخبار كلمتك

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - أصيب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدوار لدقائق، أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعى، الذى يعقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، ثم عاد لاستكمال المؤتمر على الهواء.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء، تعرض لدور برد شديد، منذ أيام، ورفض الحصول على راحة، ويأخذ  عدة أدوية ومضادات حيوية، وغادر مكتبه بالأمس فى وقت متأخر، ثم عاد فى الصباح الباكر، لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما تسبب فى الإجهاد الشديد، وحالة الدوار التى أصابته لدقائق. 


وأكد الحمصانى أن رئيس الوزراء، الحمد لله، بخير الآن، ويستكمل باقى اجتماعاته اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

روشتة نصائح لتجنب فقدان حقيبة السفر في المطار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق