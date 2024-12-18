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وزير الصحة: تطور موازنة قطاع الصحة 4 أضعاف منذ 2013 بإجمالي تريليون جنيه - أخبار كلمتك

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وزير الصحة: تطور موازنة قطاع الصحة 4 أضعاف منذ 2013 بإجمالي تريليون جنيه - أخبار كلمتك

وزير الصحة: تطور موازنة قطاع الصحة 4 أضعاف منذ 2013 بإجمالي تريليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن موازنة قطاع الصحة شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة من 2013 وحتى 2024، حيث تضاعفت 4 مرات لتصل إلى إجمالي تريليون جنيه.  

وأشار عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن عدد المنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي ارتفع ليبلغ 70 مليون مواطن، مما يعكس التوسع الكبير في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.  

وأضاف وزير الصحة أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في النظام الصحي بمصر، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى بلغت 51 مليار جنيه، فيما تم رصد 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية من المشروع.  

وأكد عبد الغفار أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الصحة وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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