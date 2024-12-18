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الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية - أخبار كلمتك

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الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية - أخبار كلمتك

الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8  في نسختها الحادية عشرة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف القاهرة غدا الخميس قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى D8 فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهى: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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