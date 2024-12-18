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مواعيد القطارات على خطي القنطرة شرق / بئر العبد وبشتيل/ كفر داوود/ السادات - أخبار كلمتك

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مواعيد القطارات على خطي القنطرة شرق / بئر العبد وبشتيل/ كفر داوود/ السادات - أخبار كلمتك

مواعيد القطارات على خطي القنطرة شرق / بئر العبد وبشتيل/ كفر داوود/ السادات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:16 صباحاً - كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس، وخط بشتيل / كفر داوود/ السادات والعكس بعربات تحيا مصر.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أنه فيما يتعلق بخط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس، يقوم قطار 291 من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 ليصل محطة بئر العبد الساعة 09:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر )، كما يقوم قطار 290 من محطة بئر العبد الساعة 10:00 ليصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ).

وأضافت الهيئة أن قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 ليصل محطة بئر العبد الساعة 14:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر )، فيما يقوم قطار 292 من محطة بئر العبد الساعة 15:00 ليصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ).

وفيما يتعلق بخط بشتيل / كفر داوود / السادات والعكس، أوضحت الهيئة أن قطار 787 بشتيل / السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10 ليصل محطة السادات الساعة 07:50 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) ولا يعمل أيام الجمعة والعطلات الرسمية، فيما يقوم قطار 788 السادات / بشتيل من محطة السادات الساعة 15:55 ليصل محطة بشتيل الساعة 18:30 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) ولا يعمل أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة الركاب، حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيراتها من وسائل المواصلات الأخرى، بما يساهم في خدمة عدد كبير من الركاب على الخطين، لافتة إلى أن خط القنطرة شرق / بئر العبد له أهمية كبيرة في المساهمة في تنمية سيناء وخدمة الأهالي بها.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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