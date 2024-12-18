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مشاهير العرب - خلال أسبوعين.. فيلم «الحريفة 2 يحقق إيرادات قياسية بدور السينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - خلال أسبوعين.. فيلم «الحريفة 2 يحقق إيرادات قياسية بدور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خلال أسبوعين.. فيلم «الحريفة 2 يحقق إيرادات قياسية بدور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:16 مساءً - نجح فيلم «الحريفة 2 بطولة الفنان نور النبوي، في تحقيق إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية خلال أسبوعين من عرضه.

إيرادات فيلم الحريفة 2

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم الحريفة 2، حوالي 71 مليون جنيه، ليتصدر الفيلم قائمة الأفلام المعروضة، بالسينمات خلال أسبوعين.

فيلم الحريفة 2

أبطال فيلم الحريفة 2

فيلم الحريفة 2، يضم في بطولته، عدد من الفنانين أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

فيلم الحريفة

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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