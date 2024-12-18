مشاهير العرب - خلال أسبوعين.. فيلم «الحريفة 2 يحقق إيرادات قياسية بدور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:16 مساءً - نجح فيلم «الحريفة 2 بطولة الفنان نور النبوي، في تحقيق إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية خلال أسبوعين من عرضه.

إيرادات فيلم الحريفة 2

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم الحريفة 2، حوالي 71 مليون جنيه، ليتصدر الفيلم قائمة الأفلام المعروضة، بالسينمات خلال أسبوعين.

أبطال فيلم الحريفة 2

فيلم الحريفة 2، يضم في بطولته، عدد من الفنانين أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.