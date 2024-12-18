مشاهير العرب - زينة عن ولادتها في أمريكا: «أفتكروني مجنونة وجابولي شيخ» | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - تصدرت الفنانة زينة، تريند محرك البحث «جوجل» عقب حديثها الأخير عن أولادها خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أنها واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات في حياتها، خاصة عند ولادتهم.

زينة تكشف تفاصيل ولادتها في أمريكا

وكشفت زينة، خلال لقائها مع برنامج «ab talk» الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، عن أصعب اللحظات في حياتها، قائلة: «أنا شوفت في حياتي حاجات محدش يقدر يتجاوزها».

وتابعت: «محدش يقدر يعيش اللي أنا عيشته، مرحلة أني بولد في الغربة لوحدي وولادي اتولدوا تعبانين أوي وكل يوم بكتشف فيهم مرض جديد.. وأنا فاكرة أنهم كتفوني عشان يغيرولي على الجرح.. اسمع أن الوالدة المفروض تاكل كويس».

وأضافت زينة: «في المستشفى افتكروا أني مجنونة وجابولي شيخ ودكتورة نفسية وكانوا هياخدوا عيالي مني والمترجمة قالتلي اسكتي خالص عشان عيالك أمريكان وهيخدوهم، والدكتورة الكبيرة قالتلي لو كل الأمهات في البلد بتاعتك زيك دي تبقى أعظم بلد في العالم».

آخر أعمال زينة

ومن ناحية آخرى، تعيش زينة حالة من النشاط الفني، حيث تواصل تصوير الجزء الثاني من العتاولة، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

أبطال مسلسل العتاولة

ويضم مسلسل العتاولة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

وفي وقت سابق، أعلن المخرج أحمد خالد موسي، عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل «العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك أحمد خالد، كلاكيت المسلسل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليه: «بسم الله دعواتكم».