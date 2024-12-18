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حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة يا ريت أهالينا ما ربونا، الليلة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أغنيته الجديدة ياريت أهالينا ما ربونا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

أغنية حمادة هلال الجديدة 

وتعد أغنية يا ريت أهالينا ما ربونا أول تعاون بين حمادة هلال والمنتج هاني محروس وهي من كلمات بهاء الدين محمد ومن ألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري.

 

مسلسل المداح

في سياق آخر عاد الفنان حمادة هلال من مدينة قنا، بعد تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الخامس من مسلسل المداح، والتي استغرقت قرابة أسبوع متواصل.

وقال حمادة في تصريحات سابقة لكلمتك: إن المشاهد كانت صعبة للغاية، لأنه يتم تصويرها في أماكن حقيقية، هذا بجانب بعض التضاريس الصعبة وبرودة الطقس.

 

وأضاف حمادة أن الجزء الخامس سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور الذي ارتبط بالمسلسل لمدة أربع سنوات.

 

وكان قد بدأ الفنان حمادة هلال في تصوير أول مشاهده في مسلسل المداح الجزء الخامس منذ أيام قليلة، وجمعت المشاهد الأولى من العمل الفنان حمادة هلال والفنانة جوري بكر التي تلعب شخصية شيطانة خلال أحداث العمل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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