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وزيرا الزراعة في مصر ولبنان يبحثان ملفات التعاون المشترك بين البلدين - أخبار كلمتك

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وزيرا الزراعة في مصر ولبنان يبحثان ملفات التعاون المشترك بين البلدين - أخبار كلمتك

وزيرا الزراعة في مصر ولبنان يبحثان ملفات التعاون المشترك بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:11 صباحاً - التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع الأشقاء في لبنان.

وأكد فاروق، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في لبنان.

وخلال اللقاء استعرض الوزيران، الموضوعات المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية السلع الزراعية بين الجانبين المصري واللبناني، ومنها صادرات مصر من البطاطس بالإضافة إلى تنظيم تصدير المانجو وفسائل النخيل الى لبنان الشقيقة وكذلك استيراد بعض السلع التي تتميز بها دولة لبنان الشقيق.

من جهته أكد الوزير اللبناني، أن مصر هي الوجهة الأساسية لاستيراد ما تحتاجه لبنان ليس فقط من المنتجات الزراعية بل عدد من المنتجات التصنيعية والطبية وغيرها، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها مصر في الوقوف خلال محنتها الأخيرة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوع المتعلق بتصدير الحمضيات للجانب اللبناني.

كما اتفق الوزيران، على التعاون في مجال تصدير التمور إلى الأسواق العالمية والاستفادة من إمكانيات مصر في هذا المجال حيث تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور.

والجدير بالذكر، أن لبنان تبدأ في استيراد البطاطس المصرية مع بداية شهر فبراير حتى مارس من كل عام، كما تصدر مصر نحو 6 آلاف طن من المانجو مختلفة الأصناف، وتستورد مصر كميات كبيرة من التفاح اللبناني وبعض أنواع الفاكهة في الأوقات التي يحتاجها السوق المصري.

كما ترغب لبنان الاستفادة من التجربة المصرية في زراعة القمح وزيادة إنتاجيه المحاصيل من خلال التعاون مع مركز البحوث الزراعية، وفي هذا الإطار كلف فاروق كلا من العلاقات الزراعية الخارجية ومركز البحوث الزراعية بالتنسيق والتواصل في هذا الأمر مع الجانب اللبناني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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