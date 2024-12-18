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الكهرباء: إضافة 780 محطة محولات على الجهود المختلفة لتأمين استمرار التيار - أخبار كلمتك

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الكهرباء: إضافة 780 محطة محولات على الجهود المختلفة لتأمين استمرار التيار - أخبار كلمتك

الكهرباء: إضافة 780 محطة محولات على الجهود المختلفة لتأمين استمرار التيار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:10 صباحاً - أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتقوية شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة والتي ستصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠.

الطاقات الجديدة المضافة للشبكة الموحدة للكهرباء

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إضافة حوالي ٧٨٠ محطة محولات علي الجهود المختلفة وزيادة أطوال الخطوط إلى ما يقرب من ٥٨ ألف كيلو متر.

وأوضح وزير الكهرباء أنه تم إعداد الدراسات اللازمة لتفريغ هذه القدرات من خلال برامج زمنية متضمنة التوسعات والمشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها حتي عام ٢٠٢٧.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العمل يجرى حاليًا في إطار خطة لرفع كفاءة شبكات التوزيع وتطوير وتحديث شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة التي يتم إضافتها من الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل وتقليل الفقد وتحسين كفاءة الطاقة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل.

وأشار وزير الكهرباء، أنه تم إعداد الدراسات اللازمة لتفريغ هذه القدرات من خلال برامج زمنية متضمنة التوسعات والمشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها حتي عام ٢٠٢٧.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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