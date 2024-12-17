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أطفال المحافظات الحدودية في زيارة لمسجد الصحابة بشرم الشيخ (صور) - أخبار كلمتك

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أطفال المحافظات الحدودية في زيارة لمسجد الصحابة بشرم الشيخ (صور) - أخبار كلمتك

أطفال المحافظات الحدودية في زيارة لمسجد الصحابة بشرم الشيخ (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:45 مساءً - استقبل مسجد الصحابه بشرم الشيخ اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ من ديسمبر ٢٠٢٤، الأطفال المشاركين في مشروع أهل مصر الذ تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لعدد من أطفال المحافظات الحدودية «شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - الوادي الجديد - أسوان- مطروح».

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أطفال المحافظات الحدودية في زيارة لمسجد الصحابة بشرم الشيخ

وكان عدد الأطفال المشاركين في هذه الجولة ٢٠٠ طفل إضافة إلى ٣٠ مشرفا، وكان في استقبالهم من أئمة المسجد، الشيخ علي هنو، والشيخ أبو بكر إبراهيم سليمان، إذ قاما بتقديم شرح تفصيلي عن المسجد، والدور الدعوي والخدمي والسياحي والتعليمي الذي يقوم به المسجد، مع تقديم بعض الهدايا الرمزية والأعلام للأطفال، وقام بعض الأطفال بتقديم بعض الفقرات، وتمت الزيارة في جو تملؤه البهجة والسرور.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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