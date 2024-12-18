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بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 22 جهة حكومية - أخبار كلمتك

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بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 22 جهة حكومية - أخبار كلمتك

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 22 جهة حكومية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:30 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر نوفمبر 2024.

 

بطاقات الوصف الوظيفي

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 8  وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

بوابة الوظائف الحكومية 

ونشرت بوابة الوظائف الحكومية إعلانات وظائف شاغرة ومطلوبة في 22 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

كما انتهى من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية في 12 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

كما انتهى الجهاز من دراسة معدلات أداء ومقررات وظيفية في 33 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

تحويل الدرجات الوظيفية الشخصية إلى دائمة

وانتهى الجهاز من دراسة تحويل الدرجات الوظيفية الشخصية إلى دائمة في 10 وحدات بالجهاز الإداري بالدولة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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