الأهلي يستعد لإعلان صفقة انتقال نجم فريق اليد للعملاق المجري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:54 مساءً - كرة اليد، يستعد مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لإعلان صفقة انتقال أحمد عادل لاعب الفريق الأول لكرة اليد والمنتخب الوطني لصفوف فريق فيزبريم المجري، بداية من الموسم المقبل.

وعلمت “كلمتك”، أن النادي أتم كافة الاتفاقات الخاصة بصفقة انتقال اللاعب لصفوف العملاق المجري، وأن الإعلان بشكل رسمي سيكون خلال ساعات.

ويلعب أحمد عادل في مركز لاعب الدائرة الهجومي، ويمتلك إمكانيات بدنية وفنية مميزة، وساهم بشكل كبير في الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية والنادي الأهلي أيضا.

أحمد هشام دودو ينتقل لفيزبريم المجري

وأعلن نادي فيزبريم المجري تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني أحمد هشام دودو بداية من الموسم المقبل 2025، قادمًا من صفوف فريق مونبيليه الفرنسي.

وتعاقد فيزبريم مع لاعب المنتخب الوطني بعقد يمتد لـ3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل، قابل للتجديد لموسم إضافي.

مادسن يتولى تدريب باريس سان جيرمان

وعلى جانب آخر، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده رسميًّا مع الدنماركي ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، من أجل تولي تدريب فريق اليد بداية من الموسم المقبل.

ونشر النادي الفرنسي بيانا رسميا، يتضمن تعاقده مع الدنماركي مادسن المدير الفني للنادي الأهلي، بداية من يوليو المقبل، ولمدة عامين مقبلين.

ومن المقرر أن يبدأ النادي الأهلي رحلة البحث عن مدير فني جديد لفريق كرة اليد خلال الأيام المقبلة.

خالد فتحي يبدأ ولايته الأولى في اتحاد كرة اليد

يبدأ خالد فتحي مهمته في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد إنهاء إجراءات التسليم والتسلم بمعرفة كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

ومن المقرر أن يتسلم خالد فتحي خطاب اللجنة الأولمبية باعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال الساعات المقبلة، على أن تبدأ بعد ذلك إجراءات التسليم والتسلم.

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