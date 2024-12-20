مشاهير العرب - «معك حتي يفرقنا الموت».. كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معك حتي يفرقنا الموت».. كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده (صور) - أخبار كلمتك

الإحصاء: 9.8 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022/ 2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 9.8 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022/ 2023 - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية يبحث مع مؤسسات تركية فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية يبحث مع مؤسسات تركية فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات - أخبار كلمتك

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو) - أخبار كلمتك

"الهنا اللي أنا فيه" يحتل المركز الثاني في إيرادات أمس - أخبار كلمتك

"الهنا اللي أنا فيه" يحتل المركز الثاني في إيرادات أمس - أخبار كلمتك

جبارة تفتتح معرض الأرض بمعهد النقد الفني (صور) - أخبار كلمتك

جبارة تفتتح معرض الأرض بمعهد النقد الفني (صور) - أخبار كلمتك

تعديل جديد على تشغيل قطارات السكك الحديدية غدا - أخبار كلمتك

تعديل جديد على تشغيل قطارات السكك الحديدية غدا - أخبار كلمتك

متنفذون يختطون تاجر في صنعاء بطريقة غير مسبوقة - أخبار كلمتك

متنفذون يختطون تاجر في صنعاء بطريقة غير مسبوقة - أخبار كلمتك

خمس خوات يقومون بهذا الامر غدا - أخبار كلمتك

خمس خوات يقومون بهذا الامر غدا - أخبار كلمتك

أزمات محمد الشناوي وجماهير الأهلي عرض مستمر - أخبار كلمتك

أزمات محمد الشناوي وجماهير الأهلي عرض مستمر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاصفة خلافات حادة تضرب قيادات مليشيا الحوثي بصنعاء وتوقعات صادمة بمصير هذه الشخصية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاصفة خلافات حادة تضرب قيادات مليشيا الحوثي بصنعاء وتوقعات صادمة بمصير هذه الشخصية - أخبار كلمتك

عاصفة خلافات حادة تضرب قيادات مليشيا الحوثي بصنعاء وتوقعات صادمة بمصير هذه الشخصية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:37 مساءً - كلمتك: خاص

 

كشفت مصادر سياسية احتدام الخلافات داخل المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي بصنعاء

واكدت المصادر ان الخلافات تنذر بتفكك المجلس السياسي وتأكيداً على تنامي الخلافات والصراعات بين أعضاء المجلس أنفسهم والإطاحة برئيس المجلس المدعو مهدي المشاط وتعيين شخصية جديدة


وعلق الإعلامي ياسر الغباري على الخلافات التي تعصف بقيادة مليشيا الحوثي قائلاً:
تدور الأحاديث خِلسة في صنعاء المحتلة، حيث يشتبك الصمت مع ما يُشبه الضجيج المقموع، بدأت الخلافات تهزّ المجلس السياسي الأعلى لميليشيا الخوثي الإرهابية. لا صوت يُرفع، لكن الأصابع ترتفع لتُشير نحو مهدي المشاط، الوجه الذي صار عبئًا ثقيلًا على "صعدة" وقرارها. كواليس المدينة تُعيد تشكيل المشهد؛ جدران البيوت القديمة تحتضن الهمسات المتسربة، كلها تتنبأ بتغيير قادم، وكلها تترقب لحظة الرحيل.

وتابع بالقول:
حسين عزي، الهامشيّ الذي ارتدى عباءةً أكبر من حجمه، يستبق الغد الهائج بخطابٍ مثير للشفقة. يعود لأساليبه القديمة، يلوّح بتبرعات قادمة من مأرب تُرسل إلى خزائن الجماعة. محاولة يائسة لاستعادة موقعه المسلوب. لكن في عيون هواشم صعدة، حسين العزي يبقى "منتحلًا"، ينحدر من سلالة "درهم"؛ الاسم الذي يُنطق كأنه جريمة لغوية في قواميس الهاشمية الثقيلة. 
درهم، ذلك الجد الذي ترك حوله ألف علامة استفهام، مجرد لفظٍ يُشبه الحجر المكسور في تاجهم العتيق. وفي تنظيم يقوم على الفرز الطبقي الصارم، حسين سيُدرك عاجلًا أنه الزنبيل الأكثر هشاشة، يُلوّح بآخر أوراقه وهو يقف على حافة السقوط.

واردف بالقول:
المشهد أكثر تعقيدًا من حماقات حسين العزي. مهدي المشاط، الذي بدا كأنه وجه مُستعار وضعته الأقدار على قمة المجلس، تُحيط به العيون الآن كمن يُحاصر فريسته الأخيرة. عبد الله الرزامي يقترب، والاسم يتردد في الظلّ كخيارٍ لا بديل له. الرزامي، القادم من الجناح الهمداني، يُعيد ميزان القوة إلى جناحه، بعيدًا عن بقايا الفرس وأشباه مهدي. صعدة تُهيّئ الأرض اليوم، تُسوّي الملعب بترتيبٍ يشبه الحرب الصامتة.

واختتم بالقول:
هكذا يُعاد توزيع الأوراق. صعدة يتزعمها الهمدانيين، والبقية محض توابع أو فتات يلقيه الجناح الأقوى. حسين العزي يتخبّط، مهدي المشاط يترنّح، وعبد الله الرزامي يتقدّم بخطى لا تهتزّ. السُلطة في صنعاء المحتلة لم تكن يومًا أكثر هشاشة من اليوم، ولم تكن أكثر قسوة على من ظنّ نفسه جزءً من قواعدها

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

طارق صالح يشدد على ضرورة هذا الأمر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق