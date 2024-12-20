زد يقتنص ثلاث نقاط مهمة من فاركو بعد الفوز 1/2 بالدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:10 مساءً - فاز فريق زد على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة، التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عبد الرحمن البانوبي الهدف الأول لصالح فريق زد في الدقيقة 8، ثم أدرك أحمد شريف هدف التعادل لفاركو في الدقيقة 35، وعند حلول الدقيقة 72 استطاع شادي حسين إحراز هدف الفوز لفريق زد.

تشكيل فاركو أمام زد

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: عزمي غوما، أحمد عوض، ياسين السيد، جيفرسون إنكادا

خط الوسط: محمود عماد، محمود جهاد، محمد فخري، وليد علي

خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر

تشكيل زد أمام فاركو

وجاء تشكيل زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، أحمد طارق، مصطفى العش، محمد أشرف

خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، ديلسون كاموني، مصطفى سعد

ترتيب زد وفاركو في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يتراجع فريق نادي فاركو إلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتقدم فريق زد إلي المركز الربع برصيد 8 نقاط.

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