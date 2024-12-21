مشاهير العرب - «معك حتي يفرقنا الموت».. كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معك حتي يفرقنا الموت».. كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده (صور) - أخبار كلمتك

الإحصاء: 9.8 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022/ 2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 9.8 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022/ 2023 - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية يبحث مع مؤسسات تركية فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية يبحث مع مؤسسات تركية فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات - أخبار كلمتك

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو) - أخبار كلمتك

"الهنا اللي أنا فيه" يحتل المركز الثاني في إيرادات أمس - أخبار كلمتك

"الهنا اللي أنا فيه" يحتل المركز الثاني في إيرادات أمس - أخبار كلمتك

جبارة تفتتح معرض الأرض بمعهد النقد الفني (صور) - أخبار كلمتك

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تعديل جديد على تشغيل قطارات السكك الحديدية غدا - أخبار كلمتك

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متنفذون يختطون تاجر في صنعاء بطريقة غير مسبوقة - أخبار كلمتك

متنفذون يختطون تاجر في صنعاء بطريقة غير مسبوقة - أخبار كلمتك

خمس خوات يقومون بهذا الامر غدا - أخبار كلمتك

خمس خوات يقومون بهذا الامر غدا - أخبار كلمتك

أزمات محمد الشناوي وجماهير الأهلي عرض مستمر - أخبار كلمتك

أزمات محمد الشناوي وجماهير الأهلي عرض مستمر - أخبار كلمتك

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انتشار امني واسع النطاق لمنع حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

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انتشار امني واسع النطاق لمنع حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

انتشار امني واسع النطاق لمنع حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط ابراهيم عسقين:انتشار مسلحين حوثيين بشكل مكثف مع خروج قوات مكافحة الشغب في مدينة اب مساء اليوم ..
واضاف:قوات المكافحة حاليا متمركزين في بوابة الجامعة وفي الخط الدائري ..
واختتم:ياتي ذلك بسبب الدعوة التي اطلقت للتظاهر غدا تضامنا مع قضية الشهيد الشيخ صادق ابوشعر ...

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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