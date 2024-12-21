قال الناشط ابراهيم عسقين:انتشار مسلحين حوثيين بشكل مكثف مع خروج قوات مكافحة الشغب في مدينة اب مساء اليوم ..
واضاف:قوات المكافحة حاليا متمركزين في بوابة الجامعة وفي الخط الدائري ..
واختتم:ياتي ذلك بسبب الدعوة التي اطلقت للتظاهر غدا تضامنا مع قضية الشهيد الشيخ صادق ابوشعر ...
انتشار امني واسع النطاق لمنع حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:17 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الناشط ابراهيم عسقين:انتشار مسلحين حوثيين بشكل مكثف مع خروج قوات مكافحة الشغب في مدينة اب مساء اليوم ..
قال الناشط ابراهيم عسقين:انتشار مسلحين حوثيين بشكل مكثف مع خروج قوات مكافحة الشغب في مدينة اب مساء اليوم ..
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