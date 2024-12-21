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سقوط معسكر هام بيد هذه القوات - أخبار كلمتك

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سقوط معسكر هام بيد هذه القوات - أخبار كلمتك

سقوط معسكر هام بيد هذه القوات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:57 صباحاً - كلمتك/خاص:

اقتحمت قوات أمنية وعسكرية  من الامن والحزام الامني وقوات من محور أبين معسكر لتنظيم القاعدة بوادي السري في محافظة أبين وسيطرت عليه

حيث أقتحمت الحملة الامنية والعسكرية  المشتركة بقيادة العميد حيدرة السيد قائد الحزام الامني بمحافظة أبين والعقيد علي حفين المرقشي نائب مدير أمن أبين والقائم بأعمال مدير أمن أبين معسكر تنظيم القاعدة الذي يقع في وادي السري بمنطقة خبر المراقشة وبالقرب من مديرية أحور بالمدرعات والاليات العسكرية صباح يوم الجمعة ٢٠-١٢-٢٠٢٤م

وبعد عملية الاقتحام التي قامت بها القوات الامنية تمت السيطرة على المعسكر بالكامل واستحداث مواقع للقوات الامنية والعسكرية

وتؤكد قيادة الحملة الامنية والعسكرية بمحافظة أبين الضرب بيد من حديد ضد العناصر الارهابية وان دماء الشهداء من  ابطال القوات الامنية والعسكرية لن تذهب هدرا  .

#مكتب_إعلام_إدارة_أمن_أبين
20 ديسمبر 2024م

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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