سقوط معسكر هام بيد هذه القوات - أخبار كلمتك

اقتحمت قوات أمنية وعسكرية من الامن والحزام الامني وقوات من محور أبين معسكر لتنظيم القاعدة بوادي السري في محافظة أبين وسيطرت عليه
حيث أقتحمت الحملة الامنية والعسكرية المشتركة بقيادة العميد حيدرة السيد قائد الحزام الامني بمحافظة أبين والعقيد علي حفين المرقشي نائب مدير أمن أبين والقائم بأعمال مدير أمن أبين معسكر تنظيم القاعدة الذي يقع في وادي السري بمنطقة خبر المراقشة وبالقرب من مديرية أحور بالمدرعات والاليات العسكرية صباح يوم الجمعة ٢٠-١٢-٢٠٢٤م
وبعد عملية الاقتحام التي قامت بها القوات الامنية تمت السيطرة على المعسكر بالكامل واستحداث مواقع للقوات الامنية والعسكرية
وتؤكد قيادة الحملة الامنية والعسكرية بمحافظة أبين الضرب بيد من حديد ضد العناصر الارهابية وان دماء الشهداء من ابطال القوات الامنية والعسكرية لن تذهب هدرا .
#مكتب_إعلام_إدارة_أمن_أبين
20 ديسمبر 2024م
0 تعليق