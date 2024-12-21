حملة امنية واسعة لمنع الظواهر الغير اخلاقية في عدن(صور) - أخبار كلمتك

قال الناشط صقر عبادي:حسب توجيهات #مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، نفذت شعبة الآداب بإدارة البحث الجنائي، يوم أمس حملة أمنية واسعة على امتداد ساحل أبين، بقيادة العقيد عبدالناصر السقاف مدير شعبة الآداب، وبمشاركة فرق التحريات وشرطة خور مكسر والشرطة النسائية

واضاف: وتأتي هذه الحملة، ضمن خطة أمنية واسعة تنفذها شعبة الآداب بالعاصمة عدن #بهدف مكافحة الظواهر السيئة والدخيلة والمخلة بالآداب العامة، والتي انتشرت مؤخرا ببعض الحدائق والمنتجعات والسواحل، الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها وسوف تشمل الحملة جميع المديريات بالعاصمة عدن.

واختتم:#التحرش والمياعه وقلة الأدب التي تحصل بالحدائق العامة والمنتجعات والسواحل وأيضا بعض الأسواق التجارية مثل هذه الظواهر انتشرت بشكل فضيع ولازم من تكاتفنا جميعا لمكافحتها حتى تنتهي #رسالتي لبعض الآباء والأمهات راقبوا أبنائكم وبناتكم وكونوا قد المسؤولية التي عليكم فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهنا لا نعمم الكل وإنما البعض، مش من غلط أبوه في تربيته قلتوا وين الأمن وعدن رجعت غابه !! #عدن هي عدن ولكن الخلل فيكم أنتم راجعوا حساباتكم مع أبنائكم مش بالأخير ترمون فشل تربيتكم على عدن وأجهزتها الأمنية .

#الشكر موصول لمدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمره للحملة، وكذلك مدير إدارة البحث الجنائي ومدير شعبة الآداب العقيد عبدالناصر السقاف ومدير شرطة خور مكسر وفرق التحريات والشرطة النسائية، على كل الجهود التي بذلوها والاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين ونشكر أيضا كل من تعاون معنا وكأن عونا لنا بالحملة .