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حملة امنية واسعة لمنع الظواهر الغير اخلاقية في عدن(صور) - أخبار كلمتك

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حملة امنية واسعة لمنع الظواهر الغير اخلاقية في عدن(صور) - أخبار كلمتك

حملة امنية واسعة لمنع الظواهر الغير اخلاقية في عدن(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط صقر عبادي:حسب توجيهات #مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، نفذت شعبة الآداب بإدارة البحث الجنائي، يوم أمس حملة أمنية واسعة على امتداد ساحل أبين، بقيادة العقيد عبدالناصر السقاف مدير شعبة الآداب، وبمشاركة فرق التحريات وشرطة خور مكسر والشرطة النسائية
واضاف: وتأتي هذه الحملة، ضمن خطة أمنية واسعة تنفذها شعبة الآداب بالعاصمة عدن #بهدف مكافحة الظواهر السيئة والدخيلة والمخلة بالآداب العامة، والتي انتشرت مؤخرا ببعض الحدائق والمنتجعات والسواحل، الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها وسوف تشمل الحملة جميع المديريات بالعاصمة عدن. 
واختتم:#التحرش والمياعه وقلة الأدب التي تحصل بالحدائق العامة والمنتجعات والسواحل وأيضا بعض الأسواق التجارية مثل هذه الظواهر انتشرت بشكل فضيع ولازم من تكاتفنا جميعا لمكافحتها حتى تنتهي #رسالتي لبعض الآباء والأمهات راقبوا أبنائكم وبناتكم وكونوا قد المسؤولية التي عليكم فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهنا لا نعمم الكل وإنما البعض، مش من غلط أبوه في تربيته قلتوا وين الأمن وعدن رجعت غابه !! #عدن هي عدن ولكن الخلل فيكم أنتم راجعوا حساباتكم مع أبنائكم مش بالأخير ترمون فشل تربيتكم على عدن وأجهزتها الأمنية .

#الشكر موصول لمدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمره للحملة، وكذلك مدير إدارة البحث الجنائي ومدير شعبة الآداب العقيد عبدالناصر السقاف ومدير شرطة خور مكسر وفرق التحريات والشرطة النسائية، على كل الجهود التي بذلوها والاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين ونشكر أيضا كل من تعاون معنا وكأن عونا لنا بالحملة . 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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