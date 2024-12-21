دومينيك حوراني: مش عايزة حد يستغل شكلي ولبسي في الأعمال الفنية ومعظم أغاني من كلماتي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:10 صباحاً - أكدت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، أنها تحب أن تعمل على أغانيها التي تطرحها من حين إلى آخر بإحساسها، مشيرة إلى أنها ترفض فكرة فرض أنواع أغاني معينة من قبل شركات الإنتاج.

الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني تكشف سبب قلة أعمالها في السينما

وأضافت دومينيك خلال لقائها مع “كلمتك”: "الأغاني التي أقدمها حقيقية وتعرف الجمهور على شخصيتي، لذلك معظم الأغاني التي قدمتها كانت من كلماتي".

وكشفت دومينيك عن سبب قلة أعمالها في الدراما والسينما وقالت: "إن الأعمال التي تعرض عليها في الوقت الحالي دون المستوى، مشيرة إلى أنها لا تحب أن تقدم شيء للجمهور دون المستوى بغرض الظهور فقط.

وتابعت: "عايزين نعمل كوميديا حقيقية مش عايزين نحرق نفسنا وخلاص ونطلع نلبس لبس يثير الجدل وبعدها نتحارب لأني مش عاوز حد يستغل شكلي بالسينما".

دومينيك حوراني تحرص على حضور مهرجان الفيلم القصير

وخطفت الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني الأنظار، بإطلالة بفستان تايجر عقب وصولها للسجادة الحمراء لـمهرجان الفيلم القصير في دورته السادسة المقام في دار الأوبرا المصرية.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هذا العام عددًا من الفعاليات الفنية، من بينها الماستر كلاس، والعرض الأول لعدد من الأفلام القصيرة العالمية، بالإضافة إلى خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.

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