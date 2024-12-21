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مشاهير العرب - محمد ثروت يستعد لاستقبال مولود جديد في 2025.. فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد ثروت يستعد لاستقبال مولود جديد في 2025.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد ثروت يستعد لاستقبال مولود جديد في 2025.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 01:06 صباحاً - أشاد الفنان محمد ثروت بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، حيث شارك بفعالياته الكثير من نجوم الفن في الوطن العربي، بالإضافة إلى نجوم السينما العالمية.

وكشف محمد ثروت، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أنه يستعد للمشاركة في مسرحية بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية خلال الفترة القادمة.

وأوضح محمد ثروت، أنه تلقى عروضًا كثيرة للمشاركة في مسلسلات سيتم عرضها في موسم دراما رمضان 2025، ولكنه مازال يفاضل بينهم، نظرًا لأن هناك أدوارًا معروضه عليه قدمها قبل ذلك في أعمال درامية سابقة ولا يسعى لتكرار نفسه في أدوار جسّدها من قبل.

وأضاف محمد ثروت، أنه ينتظر خبر سعيد خلال عام 2025، حيث يستعد لاستقبال مولود جديد، على حد قوله.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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